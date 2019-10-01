الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 الموافق 02 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شرطة هونج كونج تطلق النار على متظاهر للمرة الأولى

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 05:07 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
طباعة
أطلقت شرطة هونج كونج اليوم الثلاثاء الرصاص الحي على متظاهر للمرة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات المناوئة للحكومة قبل 4 أشهر، وذلك فيما احتدمت المواجهات بين المحتجين والشرطة بالتزامن مع احتفال الحكومة المركزية في بكين بالذكرى 70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.
وقالت المتحدثة باسم شرطة هونج كونج يولاندا يو - في تصريحات أدلت بها في مقطع فيديو نشر على صفحة الشرطة على "فيسبوك"، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية - إن المتظاهر الذي أطلق عليه الرصاص يبلغ من العمر 18 عامًا، وأصيب في الكتف الأيسر..مضيفة أنه كان في كامل وعيه أثناء نقله إلى المستشفى.
وأوضحت أن الضابط الذي أطلق النار على المتظاهر تعرض لهجوم من حشود عنيفة هددت حياة الضباط، وقالت "من أجل إنقاذ نفسه وزملائه، أطلق رصاصة واحدة على المهاجم".
وفرضت الشرطة طوقا أمنيا واستخدمت خراطيم المياه لإبعاد المتظاهرين عن مكتب الاتصال التابع للحكومة المركزية في بكين، كما أطلقت الشرطة في مواقع أخرى أعيرة نارية كطلقات تحذيرية، وطارد أفرادها المتظاهرين.
وقالت شرطة هونج كونج على صفحتها على "تويتر" إن "مثيري الشغب" في إحدى المناطق أصابوا العديد من الضباط والمراسلين حيث هاجموهم "بسائل مسبب للتآكل".
ونظم المحتجون اليوم مسيرة سلمية ضخمة ظلت كذلك إلى حد كبير، لكن الاحتجاجات في مناطق أخرى تحولت إلى اشتباكات عنيفة، أصابت هونج كونج بالشلل.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 23 ساعة

محمد الباز يكشف بالمستندات حقيقة الأموال القطرية فى شركات محمد على

منذ يوم

عامر: انتظروا الدولار عند 15.8 جنيه قريبًا.. وانخفاضات متوقعة للسلع المستوردة

منذ حوالي 5 ساعات

عطوة كنانة.. قصة أراجوز إخواني استعان به المقاول الأجير

منذ يوم

خلال ساعات.. تفاصيل إعلان مصير أسعار البنزين

ads

الصور

image description

خبير فى الشئون التركية يكشف مؤامرة "أردوغان" ضد مصر

image description

افتتاح مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون

image description

انسحاب فريق جينيراسيون فوت السنغالي أمام الزمالك

image description

حفل تدشين أوبرا عايدة بالأقصر بحضور نجوم الفن

image description

نزول لاعبي الزمالك والحكام أرض المعلب في انتظار الفريق السنغالي

الأكثر قراءة

محمد الباز يكشف بالمستندات حقيقة الأموال القطرية فى شركات محمد على

خلال ساعات.. تفاصيل إعلان مصير أسعار البنزين

عطوة كنانة.. قصة أراجوز إخواني استعان به المقاول الأجير

كاتبة بريطانية تكشف كيف خيب المصريون آمال «الجزيرة» و«بي بي سي» و«نيويورك تايمز» في فوضى جديدة

أيام زمان

قبل الشهرة.. فيروز تغسل الصحون في بيت أهلها (صورة نادرة)

معلومات تعرفها للمرة الأولى عن إبراهيم سعفان.. وسبب رحيل 4 من أبنائه

الوحش المصري في تركيا

فنانة مصرية تسببت باغتيال عالمة الذرة سميرة موسى.. تعرف عليها

الصحة

الصحة العالمية: روسيا تحرز تقدمًا في مواجهة الكحول

مخاطر تناول اللحوم الحمراء على الصحة ضئيلة

التمارين الرياضية تسبب الإجهاد للمخ

دراسة تكشف عن العلاج النهائي لـ"الإيدز"

الرئيس نيوز

ضبطت 20 طنا اليوم.. "الصحة": الفسيخ فيه "سم قاتل"

باحث جزائري لـ"الرئيس نيوز": الشعب سيقاطع الانتخابات الرئاسية إذا لم ترحل "العصابة"

"التخطيط" توضح: خطوات الحصول على "مخالفات الرخصة" إلكترونيا

هل تتحول "طالبان" إلى شرطي أمريكي في آسيا الوسطى؟

منوعات

الخميس.. رئيس الأوبرا يفتتح معرضًا جماعيًا احتفالا بعيدها الـ31

"ناسا" تنوى إرسال مسبار إلى كويكبات القنطور

المواقع الاجتماعية الأكثر تأثيرًا على الصحة العقلية

بيبر يعقد قرانه الثاني على حبيبته بالدوين

كشكول

وكيل تعليم كفر الشيخ: لن أسمح بمعاناة المعلمين

دورات تدريبية للممرضين الجُدد بمستشفي الكبد في المنيا

"باهى" يجتمع بقيادات تعليم بورسعيد لمناقشة تعليمات الوزارة

استبعاد مديرة مدرسة بالدقهلية بعد كسر يد طالبة

إسلام سياسي

منتدى الإرهاب والتدخلات الإقليمية يوصي بإنشاء مركز دولي لمواجهة الأزمات

فلسطينيو الداخل يحيون الذكرى الـ19 لـ"هبة القدس والأقصى"

الجامعة العربية: الهوية الثقافية سلاح الدول العربية والإفريقية لمواجهة الإرهاب

السعودية تجدد تضامنها مع جهود مصر في محاربة الأرهاب


زيت وسكر

“صحة الدقهلية” تحذر المواطنين من تناول الفسيخ

تفتح باب تسجيل المواطنين في التأمين الصحي بمحافظات المرحلة الأولى

“صناع الخير”: الكشف على 160 ألف مواطن من غير القادرين

“النقل العام” تشكل لجنة لمتابعة شئون العاملين المرضى بمستشفى الهيئة

مقالات الرأي
ماجد حبته
مساجد أردوغان.. أوكار تجسس!
محمد العسيري
محمد العسيري: عايزينها تبقى ثورة
د. منى حلمى
الذى يمنعنى فعلًا من أن أمشى على حَل شعرى
محمود عابدين
تحيا مصر
المزيد

الثقافة

انطلاق معرض "الشارقة للكتاب" بمشاركة مصر.. 30 أكتوبر

بدء فعاليات اليوم الأول من ملتقى البرلس للرسم (صور)

"القرآن فى الفكر المعاصر" لـ"محمد شحرور" بالساقى

"اللص والكلاب" بصالون السينما الوثائقية الخميس

صفحتنا ع الفيس بوك