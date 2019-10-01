شرطة هونج كونج تطلق النار على متظاهر للمرة الأولى

أطلقت شرطة هونج كونج اليوم الثلاثاء الرصاص الحي على متظاهر للمرة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات المناوئة للحكومة قبل 4 أشهر، وذلك فيما احتدمت المواجهات بين المحتجين والشرطة بالتزامن مع احتفال الحكومة المركزية في بكين بالذكرى 70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

وقالت المتحدثة باسم شرطة هونج كونج يولاندا يو - في تصريحات أدلت بها في مقطع فيديو نشر على صفحة الشرطة على "فيسبوك"، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية - إن المتظاهر الذي أطلق عليه الرصاص يبلغ من العمر 18 عامًا، وأصيب في الكتف الأيسر..مضيفة أنه كان في كامل وعيه أثناء نقله إلى المستشفى.

وأوضحت أن الضابط الذي أطلق النار على المتظاهر تعرض لهجوم من حشود عنيفة هددت حياة الضباط، وقالت "من أجل إنقاذ نفسه وزملائه، أطلق رصاصة واحدة على المهاجم".

وفرضت الشرطة طوقا أمنيا واستخدمت خراطيم المياه لإبعاد المتظاهرين عن مكتب الاتصال التابع للحكومة المركزية في بكين، كما أطلقت الشرطة في مواقع أخرى أعيرة نارية كطلقات تحذيرية، وطارد أفرادها المتظاهرين.

وقالت شرطة هونج كونج على صفحتها على "تويتر" إن "مثيري الشغب" في إحدى المناطق أصابوا العديد من الضباط والمراسلين حيث هاجموهم "بسائل مسبب للتآكل".

ونظم المحتجون اليوم مسيرة سلمية ضخمة ظلت كذلك إلى حد كبير، لكن الاحتجاجات في مناطق أخرى تحولت إلى اشتباكات عنيفة، أصابت هونج كونج بالشلل.