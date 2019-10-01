"طالبان" تقتل 11 شرطيًا أفغانيًا وتضرم النار في مقرهم

قال مسئولون، اليوم الثلاثاء، إن حركة طالبان قتلت ما لا يقل عن 11 من ضباط الشرطة في إقليم بلخ بشمال أفغانستان، ثم أضرمت النيران في مقرهم.

وقال منير فرهاد، المتحدث باسم حاكم إقليم بلخ، إن هجمات الحركة في منطقة شورتيبا في الإقليم بدأت مساء أمس الاثنين واستمرت حتى ساعة مبكرة من اليوم الثلاثاء، وأضاف أن مقاتلي الحركة أضرموا النار في مقر الشرطة بعدما سيطروا عليه في معركة بالأسلحة.

واستعادت قوات الدفاع الوطني وقوات الأمن الأفغانية السيطرة على مقر الشرطة بعد وصول تعزيزات.

وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان، إن الحركة قتلت 30 من أفراد الشرطة، ونشرت الحركة تسجيلا مصورا قالت إنه لمقر الشرطة الذي تشتعل به النيران والأسلحة التي صادرتها.

وتحملت الشرطة الأفغانية، في الأعوام القليلة الماضية، القسم الأكبر من الخسائر الناجمة عن هجمات طالبان، وهي من أهم أهداف الحركة.

واحتدم القتال في أفغانستان بعدما انهارت المحادثات بين طالبان والولايات المتحدة الرامية لسحب القوات الأمريكية في الشهر الماضي.

ويوم السبت، تسببت هجمات وتهديدات طالبان في عزوف الكثير من الناخبين عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية.