موعد مباراة ريال مدريد وكلوب بروج والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يفتح استاد سانتياجو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد أبوابه لاحتضان المباراة القوية التي تجمع العملاقي ريال مدريد وكلوب بروج في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا 2019-20، في تمام الـ6:55 د



وسيطر التعادل السلبي علي لقاء الملكي أمام نظيره أتلتيكو مدريد فى مباراة قمة الجولة السابعة، التي جمعت بين العملاقي على ملعب "واندا متروبوليتانو"، حيث استطاع فريق ريال مدريد خطف الصدارة

بشكل مؤقت برصيد 15 نقطة من 7 مباريات بينما تجمد رصيد أتليتيكو في المركز الثالث متأخرًا بفارق نقطة واحدة، ويسعي الميرينجي إلى تصحيح مساره فى دوري أبطال أوروبا، بعد أن تعرض الفريق لهزيمة كبيرة أمام نظيره الفرنسي سان جيرمان فى الجولة الاولي لتذيل المجموعة بدون اي نقاط، بعد تعادل فريق كلوب بروج البلجيكي مع جلطة سراي التركي بدون أهداف.



