رسميًا.. مان سيتي يفتقد نجم فريقه في دوري أبطال أوروبا

أعلن نادي مان سيتي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، غياب نجم فريقه البلجيكي في مواجهة نظيره نادي دينامو زجرب بدوري أبطال أوروبا.



وأكد نادي مانشستر سيتي، أن البلجيكي "كيفين دي بروين"، نجم الفريق، سيغيب عن مواجهة نادي دينامو زغرب في بطولة دوري أبطال أوروبا.



وكشف نادي مان سيتي أن "دي بروين" يعاني من إصابة بالغة في فخذه، تعرض لها خلال مواجهة فريق إيفرتون، في الدوري الإنجليزي، وستتسبب في غيابه عن مباراة دينامو القادمة.



وتقام مباراة مانشستر سيتي ودينامو زجرب اليوم الثلاثاء، في تمام الـ9 مساءً؛ ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.