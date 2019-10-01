الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 الموافق 02 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المعلمون بالأردن يرفضون دعوة الحكومة لإنهاء الإضراب

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 05:00 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
تحدى عشرات الآلاف من المعلمين الأردنيين، اليوم الثلاثاء، دعوة وجهتها الحكومة لهم لإنهاء إضرابهم المستمر منذ أربعة أسابيع على مستوى البلاد بسبب الأجور، في أزمة محتدمة تهدد بزيادة الضغط المالي على الدولة المثقلة بالديون.

ورفضت نقابة المعلمين الأردنيين القوية يوم السبت زيادة متواضعة في الأجور قدمها رئيس الوزراء عمر الرزاز، واصفة إياها بأنها "فتات" ضمن محاولة لإنهاء الإضراب، الذي يعد بالفعل أطول إضراب ينظمه موظفون في الدولة منذ عقود.

يأتي الإضراب في الوقت الذي يجد فيه الأردن صعوبة في تطبيق إصلاحات مالية يدعمها صندوق النقد الدولي.

ولم تفتح سوى ربع المدارس الحكومية البالغ عددها 4000 مدرسة أبوابها، اليوم الثلاثاء، وحضر قسم صغير من الطلاب البالغ عددهم 1.5 مليون إلى فصول الدراسة، فيما وصفه اقتصاديون بأنه ضربة لحكومة الرزاز التي تولت السلطة في عام 2018 في أعقاب احتجاجات في الشوارع على إجراءات تقشف مدعومة من صندوق النقد الدولي.

وقال شاهدان إن مشاجرات بالأيدي اندلعت في عدة مدارس بين أولياء أمور ومعلمين مضربين، وذكرت وسائل إعلام حكومية، أن الكثير من المعلمين منعوا التلاميذ من دخول الفصول الدراسية، وطلبوا منهم بدلا من ذلك العودة إلى المنازل.

ولا يرسل كثير من أولياء الأمور أطفالهم إلى المدارس في إجراء يهدف لإبداء التضامن مع المعلمين المضربين.

وتطالب نقابة المعلمين، التي تضم 100 ألف عضو، بزيادة بنسبة 50٪ في الأجور، ويقول الرزاز إن زيادة الرواتب التي دخلت حيز التنفيذ هذا الشهر وبلغ متوسطها 35 دولارًا في الشهر كانت أقصى ما يستطيع الأردن تحمله.
وتقول حكومته إن المعلمين قد يفقدون وظائفهم بسبب ما تصفه بأنه عمل غير قانوني.

ويقول المعلمون، الذين يبلغ متوسط ​​راتبهم نحو 450 دينارًا (630 دولارًا) شهريًا، إنهم في منزلة متأخرة عن غيرهم في القطاع العام المتضخم المنكوب بالفساد وسوء الإدارة.

وتبتلع الرواتب جزءًا كبيرًا من ميزانية الدولة البالغة 13 مليار دولار في بلد يعاني من أحد أعلى مستويات الإنفاق الحكومي في العالم بالنسبة لحجم اقتصاده.

وتخشى الحكومة من أن تؤدي مطالب جديدة تتعلق بزيادة الرواتب من قبل موظفي القطاع العام الآخرين، بما في ذلك الأطباء، وزيادات في معاشات الجنود المتقاعدين إلى تدمير الجهود الرامية لاستعادة الترشيد المالي باعتباره أساسًا لتحقيق انتعاش اقتصادي مستدام.

وتهدف الخطة المالية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي إلى خفض الدين العام فى الأردن الذي يبلغ 40 مليار دولار، وهو ما يعادل 95 فى المئة من إجمالي الناتج المحلي.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

مذبحة أسرية بشعة في ظروف غامضة بالجيزة

منذ يوم

عامر: انتظروا الدولار عند 15.8 جنيه قريبًا.. وانخفاضات متوقعة للسلع المستوردة

منذ حوالي 12 ساعة

فى خدمتك.. إجراءات الحصول على منحة الزواج المقدمة من الدولة

منذ حوالي 23 ساعة

محمد الباز يكشف بالمستندات حقيقة الأموال القطرية فى شركات محمد على

ads

الصور

image description

خبير فى الشئون التركية يكشف مؤامرة "أردوغان" ضد مصر

image description

افتتاح مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون

image description

انسحاب فريق جينيراسيون فوت السنغالي أمام الزمالك

image description

حفل تدشين أوبرا عايدة بالأقصر بحضور نجوم الفن

image description

نزول لاعبي الزمالك والحكام أرض المعلب في انتظار الفريق السنغالي

الأكثر قراءة

محمد الباز يكشف بالمستندات حقيقة الأموال القطرية فى شركات محمد على

خلال ساعات.. تفاصيل إعلان مصير أسعار البنزين

عطوة كنانة.. قصة أراجوز إخواني استعان به المقاول الأجير

كاتبة بريطانية تكشف كيف خيب المصريون آمال «الجزيرة» و«بي بي سي» و«نيويورك تايمز» في فوضى جديدة

أيام زمان

قبل الشهرة.. فيروز تغسل الصحون في بيت أهلها (صورة نادرة)

معلومات تعرفها للمرة الأولى عن إبراهيم سعفان.. وسبب رحيل 4 من أبنائه

الوحش المصري في تركيا

فنانة مصرية تسببت باغتيال عالمة الذرة سميرة موسى.. تعرف عليها

الصحة

الصحة العالمية: روسيا تحرز تقدمًا في مواجهة الكحول

مخاطر تناول اللحوم الحمراء على الصحة ضئيلة

التمارين الرياضية تسبب الإجهاد للمخ

دراسة تكشف عن العلاج النهائي لـ"الإيدز"

الرئيس نيوز

ضبطت 20 طنا اليوم.. "الصحة": الفسيخ فيه "سم قاتل"

باحث جزائري لـ"الرئيس نيوز": الشعب سيقاطع الانتخابات الرئاسية إذا لم ترحل "العصابة"

"التخطيط" توضح: خطوات الحصول على "مخالفات الرخصة" إلكترونيا

هل تتحول "طالبان" إلى شرطي أمريكي في آسيا الوسطى؟

منوعات

الخميس.. رئيس الأوبرا يفتتح معرضًا جماعيًا احتفالا بعيدها الـ31

"ناسا" تنوى إرسال مسبار إلى كويكبات القنطور

المواقع الاجتماعية الأكثر تأثيرًا على الصحة العقلية

بيبر يعقد قرانه الثاني على حبيبته بالدوين

كشكول

وكيل تعليم كفر الشيخ: لن أسمح بمعاناة المعلمين

دورات تدريبية للممرضين الجُدد بمستشفي الكبد في المنيا

"باهى" يجتمع بقيادات تعليم بورسعيد لمناقشة تعليمات الوزارة

استبعاد مديرة مدرسة بالدقهلية بعد كسر يد طالبة

إسلام سياسي

منتدى الإرهاب والتدخلات الإقليمية يوصي بإنشاء مركز دولي لمواجهة الأزمات

فلسطينيو الداخل يحيون الذكرى الـ19 لـ"هبة القدس والأقصى"

الجامعة العربية: الهوية الثقافية سلاح الدول العربية والإفريقية لمواجهة الإرهاب

السعودية تجدد تضامنها مع جهود مصر في محاربة الأرهاب


زيت وسكر

“صحة الدقهلية” تحذر المواطنين من تناول الفسيخ

تفتح باب تسجيل المواطنين في التأمين الصحي بمحافظات المرحلة الأولى

“صناع الخير”: الكشف على 160 ألف مواطن من غير القادرين

“النقل العام” تشكل لجنة لمتابعة شئون العاملين المرضى بمستشفى الهيئة

مقالات الرأي
ماجد حبته
مساجد أردوغان.. أوكار تجسس!
محمد العسيري
محمد العسيري: عايزينها تبقى ثورة
د. منى حلمى
الذى يمنعنى فعلًا من أن أمشى على حَل شعرى
محمود عابدين
تحيا مصر
المزيد

الثقافة

انطلاق معرض "الشارقة للكتاب" بمشاركة مصر.. 30 أكتوبر

بدء فعاليات اليوم الأول من ملتقى البرلس للرسم (صور)

"القرآن فى الفكر المعاصر" لـ"محمد شحرور" بالساقى

"اللص والكلاب" بصالون السينما الوثائقية الخميس

صفحتنا ع الفيس بوك