بدء فعاليات اليوم الأول من ملتقى البرلس للرسم (صور)

انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة السادسة من ملتقى البرلس الدولى للرسم على الحوائط والمراكب، بمحافظة كفر الشيخ، وتستمر لمدة أسبوعين حتى 15 أكتوبر الجاري، بمشاركة 40 فنانًا من 18 دولة من أنحاء العالم.



بدأت فعاليات اليوم الأول من الملتقى بلقاء بمقر صندوق الأمم المتحدة للسكان - مكتب القاهرة، لاستقبال الفنانين المشاركين وعزومة غذاء، فضلا عن لقاء مع ألكسندر ساشا رئيس الصندوق.



يذكر أن ملتقى البرلس الدولي للرسم على الحوائط أطلقته مؤسسة الفنان الدكتور عبدالوهاب عبدالمحسن للفنون الثقافية والفنية، عام 2014، وذلك بهدف الرسم على الحوائط والمراكب بالبرلس، بمشاركة مجموعة من الفنانين الدوليين والمحليين، بالإضافة إلى طلاب كليات الفنون الجميلة بجامعات الإسكندرية والمنصورة، وطلاب كلية الفنون التطبيقية بجامعة دمياط، وطلاب كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، وفرق الإسكندرية وكفر الشيخ للفنون الشعبية، بجانب مجموعة من أطفال المدارس والأهالي.