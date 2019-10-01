هنا شيحة تكشف موهبتها في الغناء.. وتعلق: "لازم حد يكتشفني"

نشرت الفنانة هنا شيحة فيديو جديد لها من خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام "، من كواليس تصوير أغنية "سقفة"، التي اختتمت بها فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.



وعلقت هنا شيحة على الفيديو: "من كواليس تصوير أغنية سقفة لأحمد الروبي مع طائرة من الجونة، قائلة: "طبعًا واللي يعرفني يعرف ان صوتي خطير.. ولازم بقي حد يكتشفني.. مش كده ولا ايه".



يذكر أن آخر أعمال هنا شيحة الدرامية "حكاية رحمة" من مسلسل "نصيبى وقسمتك 2" والذي شاركها البطولة زوجها السابق الفنان أحمد فلوكس، وكانت آخر أعمالها السينمائية فيلم "الديزل" بطولة الفنان محمد رمضان والفنانة ياسمين صبري.