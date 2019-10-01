تصدير 8 آلاف طن بضائع عامة بميناء بورتوفيق

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر عن تداول 378 شاحنة بضائع و46 سيارة، حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس، وعلى متنهما 119 شاحنة و31 سيارة، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة وادى سفاجا وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسى والسفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس وعلى متنهما 112 شاحنة و6 سيارات، وغادرت السفينة وادي اليرموك.



كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين آيلة وبريدج وعلى متنهما 21 شاحنة و4 سيارات، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين آيلة وسينا وعلى متنهما 30 شاحنة، وغادرت ثلاث سفن وهى سينا، بريدج، وآيلة، وعلى متنهاا 96 شاحنة و5 سيارات، بينما غادر ميناء بورتوفيق السفينتان إكرام ومنة، وعلى متنهما 8 آلاف طن بضائع عامة.