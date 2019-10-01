معز مسعود يوجّه رسالة إلى بشرى

نشر الباحث والمنتج معز مسعود تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، خلال حفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، بصحبة كل من رجل الأعمال نجيب ساويرس والفنانة بشري وLindsay Sloane، نائب رئيس ستوديوهات شركة MGM Studios، وأحمد عباس، المدير التنفيذي لشركة ديجيساي.



حيث قال: "متحمس جدًا وملئ بالنشاط بشأن مستقبل الإنتاج، بما في ذلك فيلم "Hello Brother"، بعد قضاء وقت ممتع في مهرجان الجونة السينمائي، وأشكر نجيب ساويرس وبشرى وLindsay Sloane، نائب رئيس ستوديوهات شركة MGM Studios، وصديقي العزيز أحمد عباس، المدير التنفيذي لشركة ديجيساي".



يذكر أن فيلم "Hello Brother" أثار حماسة العديد من كبار المنتجين في هوليوود بعد الإعلان عنه في اليوم الأول من مهرجان "كان" السينمائي لهذا العام، حيث يتناول الفيلم حادث الهجوم الإرهابي على مسجدي كرايستشرش بنيوزيلندا، مارس الماضي، ليصبح بذلك أول مشروع مؤكد حول حادث كرايستشرش، وينتجه ويقوم بإخراجه أيضا معز مسعود، إلى جانب مشاركته في كتابة السيناريو، كما أكدت مجلة "فارايتي" العالمية.