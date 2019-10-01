شكوى لـ"الوزراء" ضد مستشفى الدمرداش

تقدم المحامي محمد مصطفى، بشكوى إلى رئاسة مجلس الوزراء، ضد المسئولين في مستشفى الدمرداش الجامعي بسبب غلق أبوابه أمام المرضى خاصة قسم الطوارئ والقلب.



وقال المحامي في الشكوى رقم ١٩٠٧٩٩٧، إن المستشفى رفض استقبال سيدة تدعى "سيدة محمد" تعاني من انسداد في شريان القلب، وتحتاج جراحة وتركيب دعامتين، وهي حاليًا أمام المستشفى.



وطالبت الشكوى من المسئولين التدخل لحل تلك المشكلة، حيث يعاني الكثير من أهالينا من تلك الأزمة وأن حالات الطوارئ لابد أن تراعي غير القادرين لمعالجتهم في هذه المستشفيات.