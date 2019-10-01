المترو: حملات تفتيش مستمرة على كافة المحطات

أكدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، أن هناك حملات تفتيش مستمرة على كافة المحطات في الخطين الأول والثاني للمترو، لرصد المخالفين داخل المحطات والإمساك بهم.



وأوضحت الشركة أن هناك تعاونًا بين الشركة وشرطة النقل والمواصلات لتوفير أعلى مستوى من الخدمة لجمهور الركاب، وهو ما يعود بالنفع على الركاب من خلال توفير خدمة مميزة لهم.



وأشارت الشركة إلى أن توفير خدمة مميزة لجمهور الركاب سيساعد في زيادة الطلب على خطوط مترو الأنفاق وهو ما سيساعد في زيادة موارد الشركة.

