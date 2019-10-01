خالد جلال يكرم عقيلة راتب فى "سينما مصر"

كرم المخرج خالد جلال اسم الفنانة الراحلة عقيلة راتب بعد انتهاء عرض الليلة الـ54 من "سينما مصر" بمركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا المصرية، وتسلمت التكريم حفيدة عقيلة راتب جيهان جلال.



يشار إلي أن "سينما مصر" عرض تخرج نجوم الدفعة الثانية من استوديو المواهب بمسرح مركز الإبداع الفني بصندوق التنمية الثقافية، بقيادة الدكتور فتحي عبدالوهاب، وحضر العرض كل من المخرج الكبير ناصر عبدالمنعم، والمخرج هاني عفيفي، والفنانة الشابة نشوى الإبياري.



ويشار إلى "سينما مصر" يشارك في بطولته 67 موهبة شابة اختارهم خالد جلال بعناية شديدة، ويتم تقديم مشاهد من أهم أفلام السينما المصرية، ويتم ربط كل هذه المشاهد بفيلم الليلة الأخيرة.