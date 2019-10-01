العثور على درع حيوان أخدودي الأسنان عمره 10 آلاف سنة

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو، من عثور الصيادون الأرجنتين على قشرة حيوان أخدودى الأسنان من فصيلة المدرعات يسمى Glyptodon، والذى يعتقد أن عمره يعود لأكثر من 10 آلاف عام.



وأوضح العلماء أن هذه القشرة هي الثانية لهذا الحيوان المنقرض التى يتم اكتشافها فى المنطقة حيث عثر على قشرة منذ 3 سنوات فى عام 2015، وأشار "أوسكار فيك" من محمية ماركوس باز للحفريات القديمة أن القشرة ظلت سليمة بنسبة 98% ما يجعلها عينة محفوظة بشكل جيد للغاية.



ويعد أخدودى الأسنان من الحيوانات التى ظهرت قبل التاريخ والتى ظهرت فى أمريكا الوسطى والجنوبية، ويصل طوله إلى 3.3 متر ويبلغ وزنه 2 طن، وتتكون قشرته الصلبة من رواسب عظمية فى الجلد وكان يستخدمها فى الدفاع عن نفسه ضد الحيوانات المفترسة.