قانون جديد لتنظيم الإعلانات على الطرق للحد من الحوادث

قال مصدر مسئول في وزارة النقل، إن الوزارة اقوم فى الوقت الحالى بمتابعة قانون تنظيم الإعلانات على الطرق السريعة، وذلك بالتعاون مع بعض الجهات المعنية، وذلك من أجل بحث تنظيم الإعلانات على الطرق والتي تسبب عشوائيتها فى الكثير من الحوادث.



وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن قانون تنظيم الإعلانات سيحدث طفرة كبيرة في الحد من الحوادث، لافتًا إلى أنه غير راض على سوق الإعلانات التي تشهد عشوائية كبيرة تسبب حوادث كارثية، مستدلًا على حديثه وجود إعلانات على منحنيات أفقية، وهو ما يتسبب في تشتت ذهن السائق، وكذلك المنحنيات الرأسية".



وتابع أن الحد من الأخطاء التي تسبب الحوادث على الطرق لها عامل كبير، ولكن هناك أمرًا فى غاية الأهمية وهو قيام المواطنين بالحفاظ على المركبات التي يقودها بتوفير الصيانة الكاملة لها حتي لا تؤثر سلبًا عليهم أثناء القيادة مما يسبب حوادث.