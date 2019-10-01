تطهير خزانات المياه بمدارس شمال سيناء حفاظًا على صحة التلاميذ

أعلنت مديرية الصحة في محافظة شمال سيناء، تطهير خزانات المياه في مختلف المدارس على مستوى المحافظة، حفاظًا على الصحة وطبقًا لخطة وزارة الصحة للعام الدراسي الجديد.



وأكد وكيل وزارة الصحة في المحافظة، الدكتور طارق كامل، أنه تم تكليف مراقبي الصحة بالمديرية، والإدارات الصحية التابعة بتطهير خزانات المياه في المنشآت التعليمية، فضلًا عن تفعيل خطة وزارة الصحة للعام الدراسي الحالي من خلال المرور على المنشآت التعليمية، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية داخل تلك المنشآت للوقاية والحد من انتشار الأمراض المعدية.



من جانبه، قال مراقب عام صحة البيئة بمديرية الصحة هاني إسماعيل، إن أعمال صحة البيئة لا تقتصر على تطهير الخزانات في المنشآت التعليمية، لكنها تشمل كل ما يتعلق بالإصحاح البيئي داخل المنشأة.