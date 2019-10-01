"الداخلية" تسمح بتجنيس 43 مصريًا بجنسيات أجنبية

قرر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إبعاد شخصين خارج البلاد، أحدهما فرنسي الجنسية من أصل مالي والآخر قيرغستاني، وذلك لأسباب تتعلق بالصالح العام.



وأصدر "توفيق" قرارات- نشرتها الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء- بالموافقة على تجنس 43 مواطنًا بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.



كما قرر ترقية اسم الشهيد الملازم أول مصطفى محمد عثمان سيد الضابط بقطاع الأمن المركزي سابقًا استثنائيًا إلى رتبة النقيب اعتبارًا من 25 يونيو الماضي.

