تجديد حبس 6 متهمين بحيازة منشورات

جددت النيابة العامة، الثلاثاء، حبس 6 متهمين بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



ضمت القضية كلا من المتهمين: سليم عبدالعزيز، وناصر عبدالله، وأنس إبراهيم، وأحمد إبراهيم، وفتحى مرشدى، وعلاء السيد عطيى.



ووجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.