تأجيل دعوى إلغاء فرض رسوم على طلاب الابتدائية

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الثلاثاء، دعوى إلغاء قرار إلزام أولياء أمور طلاب مرحلة رياض الأطفال بمستوياتها وطلاب الصفين الأول والثانى الابتدائي بدفع 300 جنيه قيمة كتب الطلاب، لصالح شركة "لونج مان" بالأمر المباشر، وبالمخالفة لمجانية التعليم، إلى جلسة 13 أكتوبر الجاري.



ذكر الطعن المقام من المحامي عمرو عبدالسلام، رقم 63995 لسنة 73 قضائية، واختصم وزير التعليم ورئيس قطاع التعليم بصفتيهما، أن المنشور رقم 2903 لسنة 2019، خالف المادة رقم 19 من الدستور التى كفلت مجانية التعليم لجميع المواطنين بمرحلة التعليم الأساسى، وكذلك مخالفتها المادة الثالثة من القانون رقم 139 لسنة 1981 التى نصت على مجانية التعليم.



وتابعت الدعوى، أن القانون والدستور حظرا تحصيل أى رسوم من طلاب المدارس مقابل تقديم الخدمات التعليمية والتربوية، وإضافة أعباء مادية على عاتق أولياء الأمور، ومخالفته اتجاه الدولة فى محاربة الكتب الخارجية التى أعلن عنها وزير التربية والتعليم.