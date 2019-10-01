مصر للمقاصة يرفض إذاعة مباراته مع الزمالك

قرر مجلس إدارة نادي "مصر المقاصة" لكرة القدم برئاسة محمد عبدالسلام، عدم إذاعة مباراته مع الزمالك، المقرر لها بعد غد الخميس، على استاد السلام في منافسات الأسبوع الثاني للدوري الممتاز، نهائيًا، سواء تليفزيونيا أو فضائيا أو في الإذاعة.



وأكد وليد هويدي، مدير الكرة بالنادي، أن فريقه له مستحقاته متأخرة كبيرة لدى الشركة الراعية من الموسم الماضي، ولم يحصل النادي على أي جزء من مستحقات الموسم الجديد.



وأوضح أن مجلس إدارة النادي في حالة انعقاد مستمر لاتخاذ كل الإجراءات من أجل الحصول على المستحقات المالية المتأخرة، وضمان الحفاظ على مستحقاته للموسم الجديد.



وكان نادي أسوان قد رفض إذاعة مباراته مع المقاصة في الأسبوع الأول من الدوري بسبب عدم حصوله على أي مستحقات من الشركة الراعية.