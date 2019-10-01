عبدالعال يدعو النواب الراغبين بتغيير لجانهم لإخطار أمين المجلس

دعا الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان الراغبين في تعديل عضويتهم في اللجان النوعية، البالغ عددها 25 لجنة، إلى تقديم طلب مكتوب للمستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، وذلك خلال 3 ساعات من نهاية الجلسة المنعقدة اليوم.



ونبّه عبدالعال، خلال أولى جلسات الدور الخامس والأخير من الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، والمنعقدة اليوم الثلاثاء، أعضاء المجلس إلى أنه إعمالًا للسوابق البرلمانية السابقة فإن كل نائب سيظل في اللجنة التي كان منضمًا إليها في الدور السابق، ما لم يقدم طلبا بغير ذلك.



وفي سياق متصل، التف النواب حول المستشار محمود فوزي، بعد إعلان الدكتور علي عبدالعال اختياره لتقلد منصب الأمين العام للبرلمان، مهنئين إياه بهذا المنصب ومتمنين له السداد والتوفيق.