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سياسي

مرتضى منصور عن المقاول الأجير: "مصر مايهزهاش عيل ملحد وحرامي"

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 03:31 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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قال عضو مجلس النواب، المستشار مرتضى منصور، إن مصر دولة كبيرة ولا يُمكن التأثير فيها بسهولة، مضيفا: "مصر مايهزهاش عيل صايع وملحد وحرامى، ولا يمكن أن يقود الأمة المصرية عيل مُلحد وحرامى"، فى إشارة للمقاول الهارب إلى إسبانيا محمد على.

وأضاف منصور: "مش عايزين ندى للى حصل يوم الجمعة قبل اللى فاتت أكبر من حجمه، اللى حصل ثورة وهمية إلكترونية واللى شارك فيها ميعديش تلت الجمهور اللى حضر مباراة الأهلى والزمالك"، مؤكدا: "لكن اللى نزلوا الجمعة اللى فاتت نزلوا من غير توجيه خوفا على الوطن ومؤسساته".

وتابع: "الناس شافت اللى حصل بعد 25 يناير من سرقة ونهب وخوف انتشر فى كل بيوت مصر، والاقتصاد تراجع والسياحة كانت فى النازل والمصانع اتقفلت وانتشرت الفوضى والبلطجة، وكل هذه الأمور دفعت الشعب للتمسك بوطنه ودولته ورئيسه، الشعب هو اللى نزل الأول فى 30 يونيو، وطالب الرئيس السيسى والقوات المسلحة بالتحرك لحمايته من عصابات الإخوان الإرهابية".

وقال مرتضى منصور: "أنا أتعجب من اللى عاملين نفسهم مصريين، أنا أؤيد حرية المعارضة، لكن من غير دولارات ويورو وخيانة"، وانتقد منصور أداء الإعلام المصرى قائلا: "هناك فشل فى المنظومة الإعلامية كأن فيه سكريبت واحد بيتوزع عليهم، اللى بيتقال هنا بيتقال هناك، ومكرم محمد أحمد مانع برامج التوك شو المصرية بعد الساعة 10 بليل، وقنوات الإخوان بتستلم الناس بعد الساعة 11 للفجر".

ووجّه منصور رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسى قائلا: "الناس بتحبك يا ريس، وبيادة عسكرى الجيش برقبة كل إخوانى، والشرطة والجيش هى من تحمى المصريين بمن فيهم أسر هؤلاء الخونة الهاربين إلى تركيا وقطر مثل معتز مطر وأيمن نور".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الأولى من دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، والمنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان.

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