إطلاق فعاليات مهرجان "التميز الرياضي " بجامعة عين شمس

أطلقت وزارة الشباب والرياضة اليوم الثلاثاء، مهرجان "التميز الرياضي"، الذي استضافته الصالة المغطاة بجامعة عين شمس، بحضور الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، وجموع من طلبة وطالبات الجامعة.



و نفذ المهرجان، وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة العامة للنشاط الطلابى بالتعاون مع جامعة عين شمس متمثلة في الإدارة العامة لرعاية الشباب وذلك بالصالة المغطاة بجامعة عين شمس خلال الفترة من الأول حتى الثالث من أكتوبر الجاري.



يأتي هذا المهرجان في إطار المشروع القومي للياقة البدنية الذى تتبناه وزارة الشباب والرياضة لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية بين شباب الجامعات واكتشاف المتميزين رياضيًا.



ويشارك في المهرجان ٨٠٠ طالب وطالبة فى العاب كرة السلة، وكرة قدم خماسي، وتنس الطاولة، وكرة السرعة.