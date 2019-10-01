صفية أحمد: عودة الأوبرا للأقصر رسالة للعالم بأمان مصر

يحتضن معبد "حتشبسوت" بمدينة الأقصر، أوبرا عايدة، في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري، وذلك بعد فترة توقف وغياب امتدت نحو 20 عامًا، وبمشاركة دولية واسعة، لإبراز دور مصر المحوري في تنشيط السياحة.



وقالت صفية أحمد، سفيرة أوبرا عايدة وأحد مسئوليها، إن عودة أوبرا عايدة من الأقصر يبعث برسالة للعالم أجمع، بأن مصر بلد الأمن والأمان، وأنها تشهد طفرة في مختلف المجالات سواء الاقتصادية أو السياحية أو الأمنية، في ظل قيادة سياسية رشيدة استطاعت خلال فترة وجيزة إرساء دعائم الأمن والأمان في البلاد، فضلا عن الطفرة الاقتصادية التي حدثت بفضل استقرار الأوضاع، وقيام مصر بدورها الحيوي على مستوى العالم والمنطقة والقارة الإفريقية.



وأضافت أن عودة أوبرا عايدة من معبد حتشبسوت بالأقصر تحديدًا، تأتي للتأكيد على دور مصر العالمي باعتبارها تحوي ثلث آثار العالم، فضلا عن أنها مهد الحضارة وأرض التاريخ.