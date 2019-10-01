مراجعة الكثافة الطلابية داخل الفصول في الوادي الجديد

قال وكيل وزارة التعليم بالوادي الجديد، الدكتور إبراهيم التداوي، إنه يتم حاليًا مراجعة الكثافة الطلابية داخل الفصول بكل المدارس؛ لتحقيق أكبر قدر من استقرار العملية التعليمية.



وأضاف التداوي- في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء- أن فرق المتابعة بمديرية التعليم والإدارات التعليمية تعمل على مدار اليوم لمتابعة وتقييم المنظومة التعليمية بالمدارس، موضحًا أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق مدرسة "جناح للتعليم الأساسي" بالخارجة؛ تنفيذًا لقرار المحافظ أمس، حيث سيتم توزيع الطلاب الثلاثة والمعلمين على مدارس إدارة الخارجة.



يذكر أن محافظ الوادى الجديد كان قد قرر إغلاق المدرسة لعدم وجود طلاب سوى 3 طالبات بالصف الثالث الإعدادي.. ويأتي هذا القرار تفاديًا لإهدار المال العام وحسن سير العملية التعليمية، خاصة أن الطالبات المقيدات بالمدرسة من أبناء مدينة الخارجة وقرية بورسعيد وغير مقيمات بقرية (جناح).



ووجه المحافظ بنقل الطالبات لمدارس قريبة من محل إقامتهم وإعادة توزيع المعلمين بالمدرسة، والبالغ عددهم 25 معلمًا لسد العجز بالمدارس التي تتطلب ذلك.