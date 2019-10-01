الكشف على 3441 مواطنًا بالمجان بأسوان

تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان تنظيم القوافل الطبية العلاجية المجانية، ضمن جهود تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة" من أجل توفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين فى كافة أنحاء المحافظة بشكل مباشر، وتحت رعاية محافظ أسوان؛ لتوصيل الخدمة الصحية من خلال الاستمرار فى تنظيم القوافل الطبية المتنقلة، وتحقيق أكبر استفادة ممكنه منها، خاصة فى المناطق النائية والمحرومة على أكمل وجه.



من جانبه، أشار الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، إلى أنه تم تنظيم عدد 2 قافلة طبية للكشف المجانى على أهالى قرية منيحة، بمركز كوم أمبو، وأيضًا قرية النزل التابعة لمركز إدفو، حيث استمرت أعمال هذه القوافل على مدار يومين تحت إشراف الدكتور طارق صبح، منسق القوافل الطبية بالمديرية.



وأوضح حنفى أن كل قافلة ضمت العديد من التخصصات، والتى نجحت فى إجراء الكشوفات الطبية على 3441 مواطنا ومواطنة فى قريتى منيحة والنزل، بجانب إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية، كما شملت فعاليات القافلة أيضًا صرف الأدوية والعلاج المناسب لكل حالة بالمجان، وعقد ندوات تثقيف صحي لأكثر من 855 سيدة من أهالى القريتين.