"متحرش التجمع" فعلها.. عقوبة خدش الحياء بالطريق العام

حققت نيابة القاهرة الجديدة، على مدار 4 ساعات متصلة، مع عاطل بتهمة التحرش بفتاة، أمام أحد الأندية في منطقة التجمع الخامس، وحاول المتهم التنصل من جريمته بقوله "محصلش"، لكن النيابة حاصرته بأقوال 3 من شهود العيان، أكدوا أنه تحرش لفظيا بالمجني عليها أثناء سيرها، وأنهم سارعوا بالإمساك به عندما تصدت المجني عليها للمضايقات ودخلت معه في مشادة كلامية.



وترصد "الدستور" عقوبة التحرش اللفظي الجنسي بالطريق العام.



قالت نشوى غويبة، محامية بالنقض إن الإيحاءات اللفظية الجنسية انتشرت في الفترة الأخيرة، وتنص المادة 306 مكررًا (أ) أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الإتصالات السلكية واللاسلكية.



وتابعت "غويبة"، خلال تصريحها للدستور: عند اصطحاب التحرش الجنسي تتبع وملاحقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 5 إلى 10 آلاف جنيه وللمتحرش عن طريق التليفون والإنترنت ذات العقوبة.

