إقرار تشكيل محكمتي "القيم والعليا"

أصدر وزير العدل، الثلاثاء، قرارًا بتشكيل محكمتي القيم والعليا للقيم، حيث يتولى المستشار طه قاسم النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئاسة المحكمة العليا للقيم، والمستشار عاطف عبدالحليم رئاسة محكمة القيم.



وجاء ذلك القرار بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ومجلس الهيئات القضائية.



وتضمن القرار تشكيل المحكمتين من نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء الاستئناف، منهم المستشار إبراهيم الهنيدي وصبري حامد وعبدالرحمن محمد وممدوح حشيش وأحمد عبدالرحمن ورضا شوكت وجمال القيسوني، أعضاء مجلس القضاء الأعلى السابقين.



وشمل القرار كلًا من فرحان عبدالحميد وسمير فايز عبدالحميد وعلي عبدالمنعم حامد فتح الله وصلاح الدين محمد رزقانة وحسن منصور ومحمد علي الفقي وأحمد لبيب سماح والعناني السيد العناني.



وتختص المحكمتان طبقًا للقانون بتصفية وإنجاز القضايا المتعلقة من جراء قانون المدعي الاشتراكي الملغي ورفع الغبن عن المواطنين من إجراءات الحراسة الإدارية، وذلك برد الأموال والعقارات لهم أو التعويض عنها.