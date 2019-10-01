الجيزة تفتتح مشروع 306 بالدقى الخميس

يفتتح محافظ الجيزة وعدد من الوزارء، الخميس المقبل، بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر شارع 306 بالدقي، الكائن بشارع وزارة الزراعة وذلك لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.



ويضم الموقع الجديد لشارع 306 بالدقى، 28 وحدة ثابتة ومتحركة عبارة عن منافذ لبيع المأكولات والمشروبات وعربات متحركة لبيع المثلجات، ويتوسط الوحدات مقاعد ملونة وشاشات عرض للاستمتاع بالجلوس وسط الأشجار التى تتوسط المشروع، كما أن الموقع مراقب بشكل كامل بكاميرات المراقبة، وبه كل التجهيزات سواء أنظمة مكافحة الحريق أو الأمن أو النظافة أو سيستم الدفع الإلكترونى الذى يوفر عناءً كبيرًا على البائع والجمهور ويعمل على رقابة الأسعار بالمشروع ويمنع التعامل النقدى بداخله.



ويدفع الزائر ثمن المشروبات والمأكولات بغرف الكاشير، ويتم إرسال رسالة نصية على هاتفه المحمول برصيده والخصم منه مع كل عملية شراء داخل الموقع، من خلال أجهزة تابلت موزعة على الشباب بمنافذ البيع.



ويعتبر المكان خامس موقع لشارع 306 بعد افتتاح نماذج منه فى ألماظة بمصر الجديدة وآخر بالشيراتون وأيضًا فى المنصورة وطنطا، ومن المقرر افتتاح نماذج أخرى فى عدد من المحافظات، كما يجرى تجهيز مشروع آخر بحى العمرانية.