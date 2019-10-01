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سياسي

"المصريين الأحرار" يهنئ رئيس الصين بذكرى تأسيس الجمهورية

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 02:31 م
جريدة الدستور
عائشة حسن
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وجه حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، رسالة تهنئة إلى شي جين بينغ رئيس دولة الصين الصديقة، وقيادات الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، بكافة مستوياته التنظيمية وأبناء الجمهورية جميعًا، بمناسبة الأحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

وقال الحزب في بيان له اليوم الثلاثاء، إن جمهورية الصين بقيادتها الرشيدة ورؤية الإصلاح والانفتاح استطاعت تحقيق إنجازات وتنمية شاملة لكافة القطاعات والروافد بصورة غير مسبوقة يمكن توصيفها بالإعجاز، وباتت قطبا محوريًا فى المنظومة الأقتصادية العالمية.

وأضاف أن فلسفة التنمية الشاملة التي تتبناها القيادة المركزية للحزب الصديق "الشيوعي الصينى" والتي أحدثت طفرة ونقله شاملة للصين لم تكن تري النور لولا وعيّ وشجاعة وإصرار وثقافة العمل الجاد لدى الشعب الصيني لتنفيذ وتحقيق التنمية المستهدفة وثقته الكاملة فى قيادته الواعيه.

وأشار البيان إلى أن النتائج والأرقام خير شاهد على النجاحات في انتشال قرابة 850 مليون صينى من الفقر وصعود مئات الملايين إلي الطبقة المتوسطة وغيرها مما جعل تجربة الصين الفريدة حافزًا لدول آخري وخاصة النامية للسير على درب الإصلاح والانفتاح.

وأعرب الحزب في رسالته عن تمنياته بالمزيد من النجاحات للصين الصديقة، مؤكدًا أن مصر تسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

وأوضح الحزب، أن الصين إحدى قادة قاطرة التنمية حول العالم ولعل أبرزها مشروع طريق الحرير، وتمتاز دولة الصين بإحترامها الكامل لخصوصية البلدان والدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية، ولاسيما فتح آفاق الحوار والتعاون مع كافة الدول وبخاصة الأفريقية منها وعلى رأسها مصر.

وتابع، أن مصر والصين تربطهما علاقة تاريخية وحضارة عتيقة وصداقة وثيقة ترجع إلي عام 1956 وكان بلادنا أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية أوجد نقطة فارقة في علاقات الصين الدولية في ظل مناخ الحرب الباردة حيث كان لبلادنا دورًا رائد على المستويين العربى والافريقى تأثيره الكبير على الساحة الدولية، وتوالى الاعتراف بعد ذلك بجمهورية الصين الشعبية".

وفي ختام رسالته، عبر الحزب عن سعادته للعلاقة والصداقة الوثيقة بينه ونظيرة الحزب الشيوعي القائمة على هدف وشعار خدمة البلدين والتعاون المثمر لإرساء السلام والرخاء.

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