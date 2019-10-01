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مصر

التموين: تظلمات المستبعدين من الدعم مفتوحة لنهاية أكتوبر

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 02:26 م
جريدة الدستور
صلاح عامر
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قال مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، أيمن حسام الدين، إن المواطنين أصحاب التظلمات من استبعادهم من الدعم لديهم خيارين لتقديم التظلمات تشمل الطريقة الاولى وهي تسجيل البيانات على موقع " دعم مصر " من خلال إرفاق الرقم القومي ورقم البطاقة الذكية وكتابة نوع التظلم والطريقة الثانية وهي تقديم التظلمات في مكاتب التموين طبقا للتوجيهات الوزارية التي تم الإعلان عنها مؤخرا وارفاق المستندات الدالة علي ذلك حتي نهاية أكتوبر المقبل، لافتا الى أن أي مواطن على البطاقات مازال مستمرا في صرف الخبز حتى الآن من أصحاب التظلمات.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ، "الدستور" إن الوزارة تقوم باستهداف توجيه الدعم للاسر الاولى بالرعاية الاجتماعية والأسر الأكثر احتياجا وهي المرحلة الثانية بعد مراحل التنقية على البطاقات التموينية ومراعاة الفئات وشرائح المواطنين من محدودي الدخل ولا يتم المساس بهم.

وأضاف أن جميع المكاتب التموينية ومراكز الخدمة التموينية تفتح أبوابها لاستقبال المواطنين أصحاب التظلمات ومرفق بالاوراق الدالة على احقية المواطن حسب المحددات ومؤشرات لجنة العدالة الاجتماعية.

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