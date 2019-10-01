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حوادث

قطار يصطدم بسيارة مسرعة في دمياط

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 02:25 م
جريدة الدستور
حسام فهمي
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اصطدم قطار بسيارة مسرعة بمحطة كفر البطيخ بدمياط، الثلاثاء، حيث فوجئ الأهالي باندلاع النيران في السيارة عقب الاصطدام بالقطار، وتصاعد الأدخنة وألسنة اللهب منها بصورة أثارت الذعر لدى الأهالي.

تم إخطار قوات الحماية المدنية والسيطرة على الحريق وإخماده، حيث تم الدفع بتشكيل من قوات الإطفاء لإخماد الحريق، كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث وتحرير محضر بالواقعة، وأخذ أقوال الشهود حول الواقعة وتسيير الحركة المرورية بعد أن تعطلت لفترة بسبب اشتعال النيران في السيارة.

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