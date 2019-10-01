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محافظات

محافظ أسيوط يتفقد مزرعتين للثرورة الحيوانية

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 02:24 م
جريدة الدستور
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صرح محافظ أسيوط، بأنه تم وضع مقترح لإعادة تشغيل مصنع لإنتاج الأعلاف بمزرعة "أبنوب الحمام" الذي ظل مهملًا لسنوات طويلة، فضلًا عن تشغيل المحلب الروسي الآلي وتطوير شامل للمزرعة، لتستوعب أكبر عدد من الأبقار، وإتاحة الفرصة لطلاب المدارس الفنية والزراعية للتدريب العملي داخل تلك المزارع، وإكسابهم الخبرات اللازمة وتأهيلهم لسوق العمل.

جاء ذلك خلال جولته اليوم الثلاثاء، بمزرعتي الثروة الحيوانية ببني مر، و"أبنوب الحمام"؛ للوقوف على أعمال تطوير المزرعتين وتزويدهما بسلالات جديدة ومعدات تصنيع السيلاج "العلف الحيواني" لزيادة الإنتاجية من اللحوم والألبان، ضمن خطة المحافظة لتطوير المزارع التابعة لها، وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة، وإتاحة الفرصة لطلاب التعليم الفني بالتدريب والعمل بها.

وتفقد المحافظ عنابر "الجاموس" و"السلالات الجديدة" بمزرعة بني مر التي تضم 123 رأسا من "الجاموس" وتفقد عنابر "الأمهات" وعنبر "الحلاب " و"الحلاب الآلي " والأعلاف، كما تابع أعمال تصنيع "السيلاج"، ومراحل التصنيع من زراعات الذرة التابعة للمحافظة تحت إشراف أطباء متخصصين من الطب البيطري والزراعة.

وتابع المحافظ عنابر مزرعة أبنوب الحمام بمركز أبنوب وشاهد أقسام المزرعة والتي تحتوي على 148 رأسًا من الأبقار "الفريزيان" عالي الإنتاجية من اللحوم والألبان التي تم تحسين سلالاتها من خلال التلقيح الصناعي والاهتمام بالأعلاف وطرق التغذية الجيدة والمتابعة الصحية الجيدة، مطالبًا بضرورة التوسع في إدخال سلالات جديدة للمزارع، مشيدًا بمعدلات الإنتاج من الألبان وزيادة عدد القطيع من الأبقار.

واختتم المحافظ جولته بتفقد زراعات الذرة الشامية التي تستخدم علفا للماشية وفي تصنيع "السيلاج" والتي يتم زراعتها بمزرعة المحافظة "المكشوفة"، مشيدًا بالسلالات المزروعة من الذرة والبرسيم الحجازي.

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