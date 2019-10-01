إيران تشيد خط أنابيب نفط إلى مرفأ خارج الخليج

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، إن بلاده تشيد خط أنابيب نفط يصل إلى ميناء جاسك خارج الخليج بتكلفة 1.8 مليار دولار، وذلك في إطار خطط لحماية صادراتها من مشكلات محتملة في المنطقة ولتعزيز شحنات النفط من بحر قزوين.



وتخطط إيران منذ عام 2012 على الأقل لإقامة المرفأ الذي يطل على خليج عمان الواقع خارج مضيق هرمز.



كانت طهران قد هددت بإغلاق المسار الحيوي لشحن نفط الخليج خلال مواجهة مع الولايات المتحدة، بعد أن انسحبت واشنطن في العام الماضي من الاتفاق النووي المُبرم بين إيران وقوى عالمية في عام 2015، وأعادت فرض عقوبات عليها تشمل صادرات النفط المهمة لطهران.



وقال زنغنه على حساب الوزارة في تويتر: "هذا المشروع سيحدث تحولًا في المنطقة، إذ إنه سيتم بناء العديد من منشآت التخزين وأرصفة التصدير وحواجز الأمواج وأنظمة منصات أحادية عائمة... في جاسك".



وأضاف أنه من المخطط أيضًا إنشاء مصفاتين ومنشآت بتروكيماوية في المنطقة.



وقالت الوزارة على تويتر: "قال زنغنه إن الدولة تشيد مشروع خط أنابيب نفط من غرة إلى جاسك بتكلفة 1.8 مليار دولار، يُنفق منها 700 مليون دولار على تطوير الميناء".



وقالت مصادر في قطاع النفط لـ"رويترز" إن صادرات النفط الخام الإيراني انخفضت فى يونيو إلى 300 ألف برميل يوميًا أو ما دون ذلك، بعدما شددت واشنطن العقوبات على صادرات النفط فى مايو، وكانت الصادرات في أبريل 2018 قد تجاوزت 2.5 مليون برميل يوميًا.