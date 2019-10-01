محافظ المنيا يؤكد أهمية دور الجامعات في المشاركة المجتمعية

شهد محافظ المنيا، الاحتفالية التي نظمتها "جامعة دراية"، بيوم التميز الخامس بحضور رئيس الجامعة الدكتور عماد حمدي وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة.



وأكد المحافظ - خلال الاحتفال اليوم الثلاثاء - الدور الفاعل والحيوي لجامعة دراية في المشاركة المجتمعية وفي خلق جيل من الخريجين المتميزين في مجال الطب ليكونوا عونًا لزملائهم في باقي الجامعات المصرية؛ للمساهمة في تحقيق التنمية المجتمعية من أجل الحفاظ على صحة المواطن، وبناء الوطن وتحقيق التنمية المستدامة التي تسعى كافة مؤسسات الدولة إليها في كافة المجالات.



ومن جانبه، قال رئيس الجامعة الدكتور عماد حمدي، إن الجامعة أنشئت بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 91 لعام 2010م، وتخضع لإشراف وزارة التعليم العالي المصرية وذلك من خلال مجلس الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة وزير التعليم العالي، وتسعى الجامعة إلى توفير الحياة الطلابية التي تضمن بناء شخصية الطلاب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم من خلال شعارها "المعرفة تشكل المستقبل".



وأضاف، أن الجامعة تهدف إلى دعم المجتمع الذي تتواجد فيه من خلال ربط خبرات خريجيها باحتياجاته ومن خلال مشاركة طلابها في تحقيق الخدمة الإيجابية والفاعلة للمجتمع.