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الجامعة العربية: الهوية الثقافية سلاحنا لمواجهة الإرهاب

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 02:19 م
جريدة الدستور
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قال عبداللطيف عبيد، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الهوية الثقافية هي سلاح قوي للدول العربية والإفريقية في مكافحة الإرهاب والتصدي للتدخلات الأجنبية.

وأضاف عبيد - خلال فعاليات النسخة الثالثة من "منتدى الإرهاب والتدخلات الإقليمية وآثارها على الأمن العربي والأفريقي" اليوم الثلاثاء بالقاهرة - أن الأمن القومي له مكونات عديدة، من ضمنها المكون الثقافي، وأن هوية الإنسان العربي هي الهوية العربية الإسلامية الجامعة، التي لا تقصي أي علم أو دين أو لغة.

وأوضح عبيد أن الاحتلال الأجنبي فتح مجالًا للمستعمر لفرض ثقافته عن طريق التعليم والثقافة والإعلام وأنماط العيش، مؤكدًا ضرورة التماسك الاجتماعي والوحدة.

وأشار عبيد إلى أن التنشئة الثقافية ونقص الهوية في بلداننا أيضًا من أهم أسباب انتشار الإرهاب وأحد أكبر منابعه، في الوقت الذي يُعد فيه التعليم الديني المتشدد والمناهج غير العصرية وغير العقلانية، بيئة ملائمة لتقبل الإرهاب والمساعدة عليه، وفي المقابل التعليم الأجنبي تهيمن فيه القيم واللغة الأجنبية.

وتابع أن التربية والتعليم خاصة والعناية بهما وبهويتنا، هو مدخل رئيسي للوقاية من الإرهاب ومكافحته وقطع الطريق أمامه، منوها بأن الإرهاب ظاهرة معقدة تحتاج النظر إليها من عدة جوانب سياسية واقتصادية وغيرها، وأننا قادرون على أن نعدل ونوجه تربيتنا في الاتجاه الصحيح الذي يخدم أمننا القومي والعربي والإفريقي.

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