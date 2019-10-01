التموين: تشكيل مجموعات عمل لاستقبال تظلمات المستبعدين من الدعم

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها تتواصل حاليا مع مديري مديريات التموين لتشكيل مجموعات عمل ولجان من رؤساء مكاتب التموين والإدارات التموينية المختلفة لاستقبال التظلمات للمستبعدين من الدعم في المرحلة الرابعة والمراحل السابقة والتي تشمل المرحلة الأولى والثانية والثالثة.



ووجهت الوزارة بتعليمات مباشرة الى وكلاء الوزارة في المحافظات بتيسير الإجراءات على المواطنين وحسن استقبال المواطنين والعمل على إزالة كافة المعوقات التي تواجههم والعمل على توفير كافة الخدمات التموينية للمواطنين من خلال مكاتب التموين ومراكز الخدمة التموينية المتطورة.



وقالت الوزارة إنها أعادت مليون و800 ألف مواطن علي البطاقات التموينية لصرف السلع المدعمة تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي واستمرار صرف الخبز المدعم لأي مواطن تم استبعاده لحين فحص التظلمات.