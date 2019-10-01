الشرطة الفنلندية تكشف تفاصيل مقتل شخص في حادث بمدرسة مهنية

أعلنت الشرطة الفنلندية مقتل شخص وإصابة 10 آخرين في حادث عنيف وقع بمدرسة مهنية بمدينة كوبيو.



وقد عثر على الجثة أثناء تفتيش مبنى كلية سافو المهنية، المجاور لمركز تجاري بالمدينة، الذي قيل في السابق إن الحادث وقع بداخله.



وقالت الشرطة في تغريدة إن اثنين من المصابين حالتهما خطيرة.



ولم تعلن الشرطة نوع السلاح الذي تم استخدامه، ولكن وسائل إعلام محلية نقلت عن شهود عيان القول إنهم رأوا سكينا أو سيفا.



وكانت الشرطة قد قالت، في وقت سابق، إنها أطلقت طلقات نارية وألقت القبض على شخص.



يشار إلى أن مدينة كوبيو تقع على بعد 330 كيلومترا شمال العاصمة هلسنكي.