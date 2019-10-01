مفوضية اللاجئين تطالب بنقل الآلاف مراكز الاستقبال بجزر "بحر ايجة"

طالبت المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليونان بنقل الآلاف من طالبي اللجوء وبشكل عاجل من مراكز الاستقبال المكتظة بشكل خطير في جزر بحر ايجة اليونانية.



وقالت المتحدثة باسم المفوضية ليز تروسيل - في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء - إن عدد الوافدين عن طريق البحر المتوسط ومعظمهم من الأسر الأفغانية والسورية ارتفع إلى 10 آلاف و258 وافدا وهو أعلى مستوى شهري منذ عام 2016، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع في هذه الجزر اليونانية التي تستضيف الآن نحو 30 ألف طالب لجوء.



وأشارت إلى أن الوضع في جزر "ليسفوس وساموس وكوس" حرج، حيث يوجد نحو 12 ألفا و600 شخص في مركز الاستقبال وهو 5 أضعاف قدرة المركز، مضيفة: "الوضع في كوس تدهور بشدة ويقيم نحو 3 آلاف شخص في مساحة تتسع فقط لنحو 700 شخص".



وأكدت تروسيل أن إبقاء هؤلاء الأشخاص على الجزر في هذه الظروف غير المناسبة وغير الآمنة أمر لاإنساني ويجب أن ينتهى.



وشددت مفوضية اللاجئين على ضرورة إسراع السلطات اليونانية في خطط نقل حوالى 5 آلاف طالب لجوء، معربة عن قلقها إزاء م اوصفته بمحنة الأطفال غير المصحوبين بذويهم والذين يزيد عددهم على 4400 طفل.