على خطى كيم كارداشيان.. سما المصري تبث حياتها اليومية لايف

أعلنت الفنانة سما المصري، عن استعدادها لتقديم برنامج عن حياتها الشخصية كاملة، وسوف تبث فيديوهات عن حياتها اليومية على خطى نجمة تلفزيون الواقع كيم كارديشيان الأمريكية.



ونشرت "سما"، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، من غرفة نومها، مما أثار الجدل من المتابعين.



وهاجم عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي سما المصري على ما تفعله، موجهين لها العديد من سهام النقد والشتائم.