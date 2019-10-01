حبس متهمين بسحل شقيقين في الإسماعيلية

قرر المستشار محمد صادق رئيس نيابة ثان وثالث الإسماعيلية، حبس متهمين بسحل شقيقين في الطريق العام، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما سلما نفسهما أمس الاثنين، لقسم شرطة ثالث الإسماعيلية، بعد تضييق الخناق عليهما، فيما قررت النيابة حبس المتهم الرئيسي 15 يومًا على ذمة التحقيق.



وتعود أحداث الواقعة إلى اعتداء "محمد. ع" وشهرته "محمد بوكس" لاعب ملاكمة، على "كريم محيي" محاسب بهيئة قناة السويس، وشقيقه الأكبر مهندس مدني، وسحلهما وسط الطريق العام بشكل دموي وغير آدمي.



ويرجع ذلك بسبب حدوث مشادة بين المجني عليه الأول ونجل المتهم في الواقعة أثناء عبوره الشارع بدراجة مسرعًا أمام سيارته، ولم ينتج عنها شيء سوى "امتلاء الأول بالأتربة بسبب ضغط المجني عليه على الفرامل بشكل مفاجئ".



توجه المهندس وشقيقه الأكبر إلى والد الطفل للاعتذار عما بدر منه تجاه الطفل، إلا أن والده دخل معهما في مشادة تطورت لاعتدائه عليهما مع اثنين من أقاربه وبعض المارة في الشارع بشكل دموي.



وبعدما امتلأ الشارع بالمواطنين، قال المتهم عن المجني عليهما إنهما يخطفون الأطفال ولحقهما قبل الهروب، مما أدى إلى زيادة غضب المواطنين وعدم الدفاع عن عملية الاعتداء عليهما، مما تسبب في إصابة "كريم محيي" بجرح تهتكي في اليد أدى إلى قطع في الأوتار استلزم إجراء عمليتين جراحيتين، فيما أصيب شقيقه "محمد" بشرخ في الجمجمة وجروح وكدمات مختلفة في أنحاء الجسم.