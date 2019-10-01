200 مليون جنيه لبناء مدارس أوقاف بالأماكن الأولى بالرعاية

أعلنت وزارة الأوقاف، عن تخصيص 200 مليون جنيه لبناء مدارس بالقرى والأماكن الأولى بالرعاية، بتمويل ذاتي كمرحلة أولى، مع التأكيد على أنها لن تتدخل بأي شكل في إدارة هذه المدارس، إنما تتم إدارتها إدارة كاملة بمعرفة التربية والتعليم، وسيتم إطلاق مسمى "مدارس الأوقاف"، تأكيدًا على دور الوقف في خدمة المجتمع، وتعظيمًا لشأن الوقف، وتشجيعًا له في خدمة المجتمع.



وأوضحت الأوقاف أنه يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بقضايا التعليم وتوفير المناخ التعليمي العصري، والدور المجتمعي لها وفي إطار مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.