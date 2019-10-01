إصابة 10 أشخاص بينهم 6 في حالة خطيرة جراء انهيار جسر في تايوان

أصيب 10 أشخاص بينهم 6 في حالة خطيرة جراء انهيار جسر شمال شرقي تايوان، صباح اليوم الثلاثاء.



وذكرت سلطات تايوان- في بيان اليوم الثلاثاء- أن حادث الانهيار وقع في ميناء (نان فانجاو) للصيد بمنطقة (ييلان)، حيث تحطمت شاحنة نفط وارتطمت بقوارب صيد راسية تحت الجسر، ما أدى لاندلاع حريق تمت السيطرة عليه.



وأوضحت السلطات أن عمليات البحث والإنقاذ جارية، حيث إن العديد من الأشخاص ما زالوا في تعداد المفقودين، مشيرة إلى أن أسباب وملابسات الحادث قيد التحقيق حاليا.