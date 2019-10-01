العراق يغلق قنصليته في مشهد الإيرانية

صرّح وزير الخارجية العراقي محمد على الحكيم، اليوم الثلاثاء، بأنه سيتم إغلاق القنصلية العراقية في مشهد الإيرانية، إلى أن تقوم إيران بالاعتذار عن الاعتداء على موظفين عراقيين.



يأتي هذا في أعقاب اعتقال أجهزة الأمن الإيرانية موظفيْن عراقييْن مبتعثين من وزارة الخارجية العراقية بمهمة رسمية إلى مدينة مشهد.



وكشفت وثيقة صادرة قبل يومين عن القنصلية العراقية في مشهد عن أن هناك جهات أمنية إيرانية قد لاحقت موظفين اثنين، واعتدت عليهما بالضرب، واعتقلتهما في الشارع، رغم تمتعهما بحصانة دبلوماسية، مشيرة إلى إحالة المعتقلين إلى القضاء.