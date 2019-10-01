إطلاق مشروع نشاطات لتأهيل اليد العاملة بمجال الصيد بموريتانيا

أطلقت الحكومة الموريتانية، بتعاون أوروبي، مشروع نشاطات في مدينة (نواذيبو) لتأهيل اليد العاملة في مجال الصيد التقليدي والشاطئي، بتمويل يبلغ 5ر27 مليون يورو.



وذكرت الإذاعة الموريتانية، اليوم الثلاثاء، أن المشروع الخاص بترقية الصيد يدخل في استراتيجية التنمية المستدامة لقطاع الصيد والاقتصاد البحري.



ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز المنظومة التسلسلية للإنتاج في قطاع الصيد التقليدي وخلق فرص عمل للشباب والنساء وتكوين الشباب الموريتاني وتحسين ظروف التكوين لدى المؤسسات الموريتانية العاملة في الصيد.. وتمتلك موريتانيا ثروات سمكية تمتد على 700 كلم من شواطئ الأطلسي، وتقدر رسميا بمنتج سنوي يصل إلى مليوني طن من السمك.