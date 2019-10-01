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إعصار "ميتاج" يقترب من شبه الجزيرة الكورية

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 02:08 م
جريدة الدستور
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية بكوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، من أن إعصار (ميتاج) قد يضرب سواحل شبه الجزيرة في وقت أبكر بكثير من المتوقع.. قائلة "إنه سيمر بالبلاد بدءا من منتصف ليل غد الأربعاء نظرا لتغيرات في الضغط الجوي للإعصار".

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن التوقعات السابقة أفادت بأن (ميتاج)، الإعصار السابع الذي يضرب شبه الجزيرة الكورية هذا العام، قد يضرب سواحل شبه الجزيرة قرابة الساعة 9 من صباح بعد غد الخميس متسببا في رياح قوية وأمطار غزيرة.

وأشارت آخر تحديثات التنبؤات الجوية الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إلى أنه من المتوقع أن يصل الإعصار إلى البلاد بدءا من منتصف ليل الأربعاء، وأضافت أنه سيمر أولا بالأجزاء الجنوبية وصولا إلى بحر الشرق بعد ظهر يوم الخميس.

ويتوقع أن يصل (ميتاج) إلى المياه المحيطة بشنغهاي في الصين بعد ظهر اليوم وإلى المياه المحيطة بجزيرة جيجو جنوب البلاد مساء غدا قبل أن يضرب سواحل إقليم جولا الجنوبي في وقت متأخر من يوم غد.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المحتمل أن تضعف قوة الإعصار لدى مروره بالبحر الواقع بين اليابان وكوريا مثل الإعصار السابق تافا، بيد أنها حذرت من أن تأثيره سيكون أقوى وأكثر ضررا.

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