هندسة جامعة مصر تتصدر الفائزين بجوائز مسابقة "الفنية العسكرية"

حققت كلية الهندسة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إنجازًا كبيرًا تمثل في حصول فريق الكلية على الجائزة الرابعة في المسابقة الدولية للعربات غير المأهولة UMSIC 2019، وهي المسابقة التي تم تنظيمها مؤخرًا في الكلية الفنية العسكرية، وشاركت فيها كليات الهندسة بالجامعات المصرية.



وكان فريق كلية الهندسة المكون من ثلاثة أقسام وهى "الإتصالات، كهرباء القوى، الميكاترونيات"، قد شارك في هذه المسابقة، تحت رعاية الدكتور محمد العزازى، رئيس الجامعة، والدكتور باهر أبوستيت، عميد كليه الهندسة.



واستطاع هذا الفريق أن يكون في الصدارة بالحصول على المركز الرابع، نظرًا لأن الفرق العسكرية كانت قد حصدت المراكز الثلاثة الأولى، وبالتالي يكون فريق كليـة الهندسـة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الذى تولى الإشراف عليه د. ممدوح جودة، من قسم هندسـة الاتصالات، هو أول فريق مدني يفوز بمركز متقدم في هذه المسابقة، متخطيًا بذلك جامعتي الإسكندرية والمنصورة، طبقًا للتقرير الخاص بختام المسابقة.



يأتي ذلك في إطار اهتمام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بدعم الأنشطة المتنوعة وإفساح المجال أمام جميع كليات الجامعة، للمشاركة في الفعاليات المتنوعة تحت رعاية خالد الطوخي، رئيس مجلس الأمناء.