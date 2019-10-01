الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 الموافق 02 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

هندسة جامعة مصر تتصدر الفائزين بجوائز مسابقة "الفنية العسكرية"

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 02:08 م
جريدة الدستور
طباعة
حققت كلية الهندسة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إنجازًا كبيرًا تمثل في حصول فريق الكلية على الجائزة الرابعة في المسابقة الدولية للعربات غير المأهولة UMSIC 2019، وهي المسابقة التي تم تنظيمها مؤخرًا في الكلية الفنية العسكرية، وشاركت فيها كليات الهندسة بالجامعات المصرية.

وكان فريق كلية الهندسة المكون من ثلاثة أقسام وهى "الإتصالات، كهرباء القوى، الميكاترونيات"، قد شارك في هذه المسابقة، تحت رعاية الدكتور محمد العزازى، رئيس الجامعة، والدكتور باهر أبوستيت، عميد كليه الهندسة.

واستطاع هذا الفريق أن يكون في الصدارة بالحصول على المركز الرابع، نظرًا لأن الفرق العسكرية كانت قد حصدت المراكز الثلاثة الأولى، وبالتالي يكون فريق كليـة الهندسـة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الذى تولى الإشراف عليه د. ممدوح جودة، من قسم هندسـة الاتصالات، هو أول فريق مدني يفوز بمركز متقدم في هذه المسابقة، متخطيًا بذلك جامعتي الإسكندرية والمنصورة، طبقًا للتقرير الخاص بختام المسابقة.

يأتي ذلك في إطار اهتمام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بدعم الأنشطة المتنوعة وإفساح المجال أمام جميع كليات الجامعة، للمشاركة في الفعاليات المتنوعة تحت رعاية خالد الطوخي، رئيس مجلس الأمناء.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

تحريات "مذبحة أبوالنمرس": 7 طعنات للأم وذبح الطفلة

منذ حوالي 22 ساعة

خلال ساعات.. تفاصيل إعلان مصير أسعار البنزين

منذ حوالي 20 ساعة

محمد الباز يكشف بالمستندات حقيقة الأموال القطرية فى شركات محمد على

منذ حوالي 17 ساعة

لماذا يتهرب الإخواني عبدالله الشريف من تهمة «المخدرات»؟

ads

الصور

image description

خبير فى الشئون التركية يكشف مؤامرة "أردوغان" ضد مصر

image description

افتتاح مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون

image description

انسحاب فريق جينيراسيون فوت السنغالي أمام الزمالك

image description

حفل تدشين أوبرا عايدة بالأقصر بحضور نجوم الفن

image description

نزول لاعبي الزمالك والحكام أرض المعلب في انتظار الفريق السنغالي

الأكثر قراءة

عطوة كنانة.. قصة أراجوز إخواني استعان به المقاول الأجير

محمد الباز يكشف بالمستندات حقيقة الأموال القطرية فى شركات محمد على

خلال ساعات.. تفاصيل إعلان مصير أسعار البنزين

جيران الإخوانى الهارب أحمد عطوان: "شخص وصولي ويبيع عرضه"

أيام زمان

معلومات تعرفها للمرة الأولى عن إبراهيم سعفان.. وسبب رحيل 4 من أبنائه

الوحش المصري في تركيا

فنانة مصرية تسببت باغتيال عالمة الذرة سميرة موسى.. تعرف عليها

سر إخفاء محمد عبدالوهاب لحياته الشخصية وإبعادها عن الإعلام

الصحة

الصحة العالمية: روسيا تحرز تقدمًا في مواجهة الكحول

مخاطر تناول اللحوم الحمراء على الصحة ضئيلة

التمارين الرياضية تسبب الإجهاد للمخ

دراسة تكشف عن العلاج النهائي لـ"الإيدز"

الرئيس نيوز

"صهيوني في مهرجان الجونة".. التقط صورة مع هنيدي والأخير: "مكنتش أعرفه"

نجم الأكشن الأمريكي ستيفن سيجال: "الأهرامات معجزة إنسانية"

غاز شرق المتوسط.. يغير قواعد اللعبة ويعيد صياغة المعادلات الإقليمية

نواب البرلمان يقفون دعمًا للرئيس والجيش والشرطة

منوعات

أشجار جوز الهند مهددة بالانقراض في نيجيريا

أستراليا تطلق "برنامج حصاد" للكنغر

سحب بويضة من آخر أنثى لحيوان وحيد القرن السومطري بماليزيا

التلوث يؤثر على درجات الطلاب بالامتحانات

كشكول

عبد الغفار: زيارة "البابا تواضروس" لجامعة حلوان باكورة لتعاون مشترك مثمر وبناء

"تعليم القاهرة": ٧٣مدرسة مرشحة للحصول على الجودة ٢٠٢٠

تشكيل لجنة لزيادة فصول المكفوفين بـ"تعليم الإسكندرية"

بالصور.. وكيل "تعليم الفيوم" يتفقد مدرسة التوفيق الإعدادية بنات

إسلام سياسي

فلسطينيو الداخل يحيون الذكرى الـ19 لـ"هبة القدس والأقصى"

الجامعة العربية: الهوية الثقافية سلاح الدول العربية والإفريقية لمواجهة الإرهاب

السعودية تجدد تضامنها مع جهود مصر في محاربة الأرهاب

"رهان فاشل".. قطر تلجأ للبطولات الرياضية لتعويض سقوطها سياسيًا


زيت وسكر

“شيحة” يُحذر: دهون الكبد تؤدى للإصابة بـ”التليف”

“التنمية المحلية”: إقراض 627 مشروعًا بالمحافظات بتكلفة 7 ملايين جنيه

وزير التموين: مراعاة الفجوات التنموية بين المحافظات في السياسات الحكومية

“الصحة” تُطلق حملة فحص طلاب المرحلة الاعدادية من فيروس “سي”

مقالات الرأي
ماجد حبته
مساجد أردوغان.. أوكار تجسس!
محمد العسيري
محمد العسيري: عايزينها تبقى ثورة
د. منى حلمى
الذى يمنعنى فعلًا من أن أمشى على حَل شعرى
محمود عابدين
تحيا مصر
المزيد

الثقافة

الساقي تصدر "المتسكّع" لـ يوسف آتيلغان

مصريان بالقائمة الطويلة لجائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية

أهم توصيات منتدى ثقافة الطفل بـ"الأعلى للثقافة"

كتارا للرواية العربية تختار التونسي محمود المسعدي "شخصية العام"

صفحتنا ع الفيس بوك