الشرطة الهندية تعلن مقتل إرهابيين في عملية أمنية بكشمير

أعلنت شرطة ولاية جامو وكشمير الهندية، اليوم الثلاثاء، مقتل إرهابيين اثنين في عملية أمنية بمدينة (جاندربال).



وذكرت قناة "دي دي نيوز" الهندية أن إرهابيًا لقي مصرعه اليوم، فيما قتل الآخر وقت بداية العملية الأمنية قبل يومين، مضيفة أنه تمت مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر.



وأكدت الشرطة، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن العملية الأمنية ما زالت جارية، وأنه يجري حاليًا التأكد من هويات وانتماءات الإرهابيين الاثنين.