توقعات بزيادة حجم مبيعات السيارات إلى 180 ألف

قال عمر بلبع رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن صناعة السيارات في مصر تشهد تطورًا كبيرًا في الوقت الحالي، وذلك بعد قرار وزارة التجارة والصناعة بشأن زيادة المكون المحلي في الصناعة لمنافسة الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تعظيم دور الصناعة المحلية للسيارات.



وأكد "بلبع" لـ"الدستور"، أنه من المتوقع زيادة حجم مبيعات السيارات نهاية العام الجاري من 170 إلى 180 ألف سيارة، مشيرًا إلى أن انخفاض نسبة مبيعات السيارات هذا العام ليس بالكبير قياسًا بالتراجع العالمي في مبيعات السيارات.



وأشار إلى أنه كلما تم خفض أسعار الفائدة كلما حدث انتعاش في حركة التجارة بسوق السيارات، بينما في حالة ارتفاعها فسيزيد الأمر من أعباء التجار، نظرًا لارتفاع عنصر التكلفة النهائية للمنتج، خصوصًا بعد ظهور الشركات المنافسة داخل السوق.