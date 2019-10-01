بـ "صراحة".. نبيلة عبيد تكشف عن رأيها في محمد رمضان (فيديو)

كشفت الفنانة نبيلة عبيد عن رأيها في الفنان محمد رمضان، قائلة:" شخص طبيعي جدًا وبسيط وغير متكبر".



وأضافت نبيلة عبيد، خلال تصريحات خاصة للبرنامج "عرب وود"، أن محمد رمضان من الوقت للأخر يسأل عنها، وهي أيضًا تسأل عنه"، معربة عن سعادتها بسبب سؤاله الدائم عنها.



يذكر أن الدورة رقم 35 من مهرجان الإسكندرية السينمائي ستحمل اسم الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، تقديرًا لمشوارها الفني الطويل والحافل بالعطاء، كما أنها تشارك حاليًا كعضو لجنة تحكيم لاختيار ملكة جمال بيروت.

نبيلة عبيد تكشف رأيها في محمد رمضان



ترقبوا اللقاء كاملًا الليلة على #عرب_وود@Mohamed_Ramadan pic.twitter.com/GoW7lp01kE — ArabWood - عرب وود (@ArabwoodTV) October 1, 2019