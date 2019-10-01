تجديد حبس عصابة سرقة المواطنين فى القطامية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، الثلاثاء، حبس 3 متهمين بسرقة أغراض المواطنين من السيارات في القطامية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



كانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات من مواطنين إلى قسم شرطة القطامية، تفيد بسرقة أغراضهم الشخصية من داخل سياراتهم.



بإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التي شهدت وقائع السرقة، تم تحديد هوية المتهم الأول وضبطه، وأرشد عن باقي المتهمين.



بسؤالهم اعترفوا بسرقة أغراض المواطنين من داخل السيارات، وأرشدوا عن بعض المسروقات، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.